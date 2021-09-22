Дело о покушении на первого помощника Зеленского передадут МВД

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Расследование дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира передадут главному следственному управлению (ГСУ) МВД. Об этом сообщила в среду генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире канала "Украина-24".

"Сегодня вечером прошло совместное совещание правоохранителей по делу о покушении на Сергея Шефира. Будет создана совместная следственная группа. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, и когда они закончатся, можно будет делать какие-то выводы. На совещании мы решили изменить подследственность и передать дело в ГСУ", - отметила генпрокурор.

Венедиктова уточнила, что в деле о покушении на помощника президента офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. Она подчеркнула, что уровень дела о покушении повышается и по нему создаются совместные следственные группы. "Будут у нас находиться следователи Нацполиции и СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ТАСС)", - уточнила Венедиктова.

В среду утром под Киевом расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Он не пострадал, однако его водитель был ранен и сейчас находится в правительственной больнице "Феофания". По информации врачей, его жизни ничего не угрожает. Открыто дело по статье "Покушение на убийство". По мнению главы МВД Дениса Монастырского, целью нападения было убийство Шефира. Сейчас полиция рассматривает несколько версий.