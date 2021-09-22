Генпрокурор Украины считает, что покушение на Шефира раскрыть быстро не удастся

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира раскрыть быстро не удастся, поскольку оно было совершено профессионалами.

"Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами", - заявила Венедиктова в среду на телеканале "Украина-24", имея в виду сроки проведения расследования и возможного раскрытия преступления.

"У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем. Это было хорошо подстроенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно", - считает генпрокурор Украины.

В среду утром под Киевом расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Он не пострадал, однако его водитель был ранен и сейчас находится в правительственной больнице "Феофания". По информации врачей, его жизни ничего не угрожает. Открыто дело по статье "Покушение на убийство". По мнению главы МВД Дениса Монастырского, целью нападения было убийство Шефира. Сейчас полиция рассматривает несколько версий.