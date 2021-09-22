Чешская прокуратура отказалась прогнозировать сроки расследования дела о Врбетице

ПРАГА, 22 сентября. /ТАСС/. Краевая прокуратура в городе Брно не может прогнозировать, сколько времени понадобится для завершения расследования инцидента во Врбетице. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении для СМИ ведущего дело прокурора Мартина Малуша.

"В данный момент краевая прокуратура в Брно не может определить, как долго еще продлится расследование данного уголовного дела, а также то, каким образом оно будет завершено", - отметил Малуш.

Прокуратура продолжает проверять версию о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице. "До сих пор ведется обширное расследование, цель которого - установить передвижение и контакты подозреваемых [в организации взрывов], главным образом в близком временном интервале от расследуемых событий [взрывов на военных складах]. Одновременно собираются доказательства с целью выяснения мотивов, которые вели к обоим взрывам", - сообщил прокурор.

Расследование охватило несколько стран Европы. Просьба чешской стороны о юридической помощи была направлена и в Россию. "Ныне мы постепенно получаем и анализируем итоги юридической помощи, [отраженные в документах] которые уже к нам поступили", - отметил Малуш с тем, что краевая прокуратура в городе Брно по мере возможности продолжит информировать общественность о данном деле.

Между тем, как проинформировало в среду сетевое издание Denik N со ссылкой на ознакомленный с ходом расследования инцидента во Врбетице высокопоставленный источник, Россия отказала в юридической помощи по данному делу.

Анализ останков погибших

Газета "Лидове новины" сообщила 15 сентября, что следствие по делу о взрывах во Врбетице вскоре должно получить информацию, которая поможет прояснить их причину. Речь идет об анализе останков двух погибших в результате них сотрудников компании Imex Group ("Имекс груп") Лудека Петржика и Вратислава Гавранека, находившихся внутри складского помещения.

По информации газеты, следователи сейчас ждут результатов новых анализов останков двух мужчин. Если в их телах найдутся вещества, которые не относятся к боеприпасам, складированным во Врбетице, это будет означать получение "ключевого доказательства умышленного подрыва оружейного склада".

Эксперты судебной медицины, по данным "Лидове новины", на основе изучения обнаруженных на месте взрыва костей его жертв могут установить, по какой причине они были повреждены и какие вещества находятся в останках тел.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице (восток Чешской Республики). Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия "Военный технический институт".

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и был расположен в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел. Представитель Imex Group сказал, что на складе хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В компании полностью исключили возможность их самовозгорания.

17 апреля текущего года власти Чехии выступили с утверждением, будто к взрывам во Врбетице причастна Москва, и выслали 18 российских дипломатов. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.