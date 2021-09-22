Глава МИД Британии призвала Иран вернуться за стол переговоров по ядерной сделке

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс призвала Иран возобновить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

"Важная встреча сегодня с министром иностранных дел [Ирана] Хосейном Абдоллахияном. Я потребовала немедленных действий по двум темам. Я решительно настроена добиться освобождения задержанных [в Иране] британских граждан, и я хочу вернуть Иран за стол переговоров по ядерной сделке, вернуть на переговоры в Вену", - написала она в среду в Twitter по итогам переговоров в США со своим иранским коллегой.

В Австрии с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

Как заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.

Среди задержанных в Иране лиц с двойным гражданством числятся подданная королевства Назанин Загари-Рэтклифф, осужденная на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти, а позже признанная виновной по другому делу, Ануше Ашури, приговоренная в 2019 году к 12-летнему заключению за сотрудничество с разведкой Израиля, Морад Тахбаз, в том же году приговоренный к 10 годам тюрьмы за связи с американским правительством (помимо иранского и британского паспортов, у Тахбаза есть также гражданство США), а также британка с иранскими корнями Арас Амири, работавшая на Британский совет в Лондоне и получившая приговор за шпионаж.