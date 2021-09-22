Регион на юге Польши под давлением ЕК отменил резолюцию о противодействии идеологии ЛГБТ

ВАРШАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Областной совет Свентокшиского воеводства на юге Польши под давлением Европейской комиссии (ЕК) отменил резолюцию о противодействии идеологии ЛГБТ. Соответствующее решение принято в среду на внеочередном заседании совета.

Заседание совета созвал его председатель Анджей Прус от правящей в республике партии "Закон и справедливость" (PiS). На повестке стоял вопрос о позиции Еврокомиссии по приостановке выплат.

Глава воеводства Анджей Бентковский сообщил, что после принятия 19 июня 2019 года резолюции о "противодействии идеологии ЛГБТ" Европейская комиссия приостановила процедуры предоставления финансирования по программе на 2014-2020 годы. "Еврокомиссия подчеркнула, что признание территорий, рабочих мест или услуг, свободных от ЛГБТ, противоречит ценностям, изложенным во 2-й статье договора о Европейском союзе", - отметил он.

Польская сторона в послании ЕК разъясняла, что принятая региональным советом резолюция не носит характера нормативного акта, не создает новых прав и обязанностей и не является актом местного законодательства. Эти аргументы ЕК не удовлетворили.

Несколько месяцев назад еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли проинформировала, что шесть польских заявок на получение средств из европейских фондов были отклонены, так как их подали местные власти, подписавшие резолюцию о "зонах, свободных от ЛГБТ". Это решение возмутило вице-премьера, министра юстиции Польши Збигнева Зёбро, который потребовал, чтобы правительство страны отреагировало на действия ЕК, которые он считает недопустимыми и бесправными.