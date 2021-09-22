США выделяют $336 млн на помощь народу Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение выделить $336 млн в рамках помощи народу Венесуэлы. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, $247 млн будут предоставлены в виде гуманитарной помощи, $89 млн - "в виде экономической помощи и помощи в целях развития для удовлетворения потребностей уязвимых венесуэльцев". "Эти средства помогут венесуэльцам в их родной стране, а также венесуэльским беженцам, мигрантам и принимающим их сообществам во всем регионе", - добавил дипломат.

В заявлении отмечается, что средства пойдут на поддержку "более 7 млн наиболее уязвимых венесуэльцев, имеющих острые потребности внутри Венесуэлы, почти 5,7 млн венесуэльцев, которые нашли убежище в 17 странах региона, и принимающих их сообществ". Таким образом, указал Прайс, общий объем предоставленных США венесуэльцам средств с 2017 года превысил $1,9 млрд.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.