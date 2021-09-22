Болсонару пробудет на карантине до конца недели после случая COVID-19 в его делегации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару пробудет на самоизоляции до конца недели после того, как сопровождавший его в поездке в Нью-Йорк министр здравоохранения Марселу Кейрога заразился коронавирусом. Об этом сообщили в среду в администрации президента южноамериканского государства.

Как уточнил в ходе пресс-конференции представитель управления общественных связей Андрэ Коста, все члены правительственной делегации, вернувшиеся из Нью-Йорка, получили рекомендацию о прохождении карантина, предусмотренного национальными санитарными правилами. В соответствии с ними, на пятый день с момента последнего контакта с инфицированным все они пройдут контрольный анализ на COVID-19 и в случае отрицательного результата смогут прекратить карантин, но останутся под наблюдением врачей на предмет появления симптомов.

"Президент находится во дворце Алворада (официальная резиденция - прим. ТАСС) и будет придерживаться этих рекомендаций", - сказал чиновник. По его словам, контрольный анализ Болсонару будет сделан в субботу вечером или в воскресенье утром. На данный момент ни у кого из около 50 человек, вернувшихся в Бразилиа из Нью-Йорка, не наблюдается симптомов COVID-19, уточнил представитель администрации главы государства.

Во вторник вечером стало известно о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождающий Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заразился коронавирусом. Из-за этого чиновник пробудет на карантине в Нью-Йорке 14 дней, в то время как остальная делегация во главе с Болсонару тем же вечером вылетела в Бразилиа. Сам Кейрога, который еще до вступления в должность главы Минздрава в марте привился от коронавируса, сообщил, что чувствует себя хорошо.

В ходе визита в Нью-Йорк бразильский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также выступил на открытии общеполитической дискуссии и посетил мемориал жертв теракта 11 сентября 2001 года.

Это уже второй случай заражения коронавирусом среди сопровождающих Болсонару в ООН госслужащих. Ранее стало известно о том, что инфекцию обнаружили у одного из членов передовой группы, работавшей над подготовкой визита бразильского лидера в США.