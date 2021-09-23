Президент Кении выступил за равный доступ всех стран к вакцинам от коронавируса

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Кении Ухуру Кениата в среду выступил за обеспечение равного доступа всех стран к использованию вакцин от коронавируса. Это одно из его предложений по противодействию стоящим перед человечеством проблемам.

"Человечеству следует серьезно отнестись к предупреждению генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша об угрожающей планете опасности], - сказал Кениата, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Для этого я призываю принять следующие безотлагательные меры: во-первых, мы должны обеспечить всем странам мира равный доступ к вакцинам [от коронавируса], во-вторых, нам надо наладить ощутимую финансовую поддержку развивающимся странам в борьбе с последствиями глобального изменения климата, где должна быть сосредоточена значительная доля зеленого промышленного производства".

"Быстро развивающаяся Африка предложит всему миру свои демографические преимущества обилия юного населения и обширные возможности для иностранных инвестиций", - подчеркнул президент Кении.

Ранее в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Гутерриш предупредил, что человечество за всю историю никогда не находилось в такой опасности, как сейчас. Развивая свой тезис, генсек ООН выделил пандемию коронавируса, которая "увеличила бросающееся в глаза неравенство", климатический кризис, "обрушивающийся на планету", ситуацию в Афганистане, Эфиопии и Йемене, а также дезинформацию, "парализующую общество и разделяющую людей на противоположные лагери".