Зеленский назвал покушение на своего помощника ценой за реформы на Украине

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал покушение на его первого помощника Сергея Шефира ценой за преобразования в стране.

"На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена за изменения в государстве и реформы. К счастью, водителю ничего не угрожает", - сказал он.

В среду утром под Киевом расстреляли автомобиль Шефира. Он не пострадал, однако его водитель был ранен и сейчас находится в правительственной больнице "Феофания". По информации врачей, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители открыли дело по статье "Покушение на убийство". По мнению главы МВД Дениса Монастырского, целью нападения было убийство Шефира. Сейчас полиция рассматривает несколько версий.

Ранее Зеленский прокомментировал покушение, пообещав дать "сильный ответ". Президент также отметил, что происшествие не повлияет на выбранный им курс на борьбу с влиятельными финансовыми группами в стране.