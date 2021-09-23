Джонсон считает, что партнерство AUKUS позволит Западу догнать Китай в области технологий

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности поможет странам Запада догнать Китай в области технологий. Об этом заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с журналистами, сопровождавшими его в поездке на поезде из Вашингтона в Нью-Йорк.

"Нам нужны западные технологии, на которые мы можем положиться. Но реальность такова, что Китай впереди по некоторым технологиям", - приводит слова главы британского правительства агентство PA.

"Американцы и австралийцы же хотят попробовать вместе с нами вернуть лидерство Запада в некоторых областях и работать над этим совместно. В киберсфере, сфере искусственного интеллекта - есть много областей, по которым мы хотим скооперироваться", - добавил он.

Ту форму, в которой Австралия предупредила Францию об отмене многомиллиардного контракта на подводные лодки, Джонсон сравнил с обыденной ситуацией, когда люди зачастую откладывают сложные беседы на потом. "Очень по-человечески откладывать разговор до последнего момента", - заявил он.

При этом британский премьер отверг возможность приглашения Франции в новое партнерство по безопасности для улучшения отношений между Вашингтоном и Лондоном с одной стороны и Парижем - с другой. "У AUKUS есть своя логика", - сказал Джонсон. Ранее в среду он посоветовал французскому правительству взять себя в руки и оставить его в покое по теме разрыва военного контракта с Австралией.

Об AUKUS

В рамках соглашения AUKUS Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Действия Великобритании французская сторона охарактеризовала как "проявление оппортунизма".