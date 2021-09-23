США приветствуют заявление КНР об отказе от возведения угольных электростанций за рубежом

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти США приветствуют заявление Пекина об отказе от строительства угольных электростанций за рубежом, однако подчеркивают, что для преодоления климатического кризиса "многое еще предстоит сделать". Об этом представительница Госдепартамента высокого ранга сообщила журналистам в среду.

"С нашей стороны мы последовательно говорили, что изменение климата - это одна из областей, где наши интересы совпадают. [В ходе контактов] с КНР мы регулярно поднимали вопрос важности решительных мер для преодоления этого кризиса <...>. В этом контексте мы, конечно, приветствуем это заявление [Пекина], но также осознаем, что многое еще предстоит сделать", - сказала она. Брифинг проводился в преддверии запланированных на четверг открытых дебатов в Совете Безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: климат и безопасность".

По словам американской чиновницы, решение Пекина является "вкладом в эти усилия [по борьбе с климатическим кризисом], который приветствуют" в Вашингтоне." "Это соответствует тому, что сделали США, тем обязательствами, которые мы [страны Группы семи] взяли на себя на встрече лидеров стран Группы семи в июле. <...> Но мы надеемся, что КНР сделает больше, и мы с нетерпением ждем возможности услышать больше о дополнительных шагах, которые они могут сделать в это решающее десятилетие, чтобы еще больше сократить выбросы на уровне своей страны, чтобы приблизить мир к пути, который поможет предотвратить повышение [глобальной среднегодовой] температуры более чем на 1,5 градуса. И я просто добавлю, что сейчас <...> мир, согласно прогнозам, превысит этот целевой показатель и КНР является критически важным игроком. На них приходится более четверти глобальных выбросов <...>. Если мы собираемся найти решение этому кризису, то они являются важнейшей частью этих усилий", - добавила сотрудница Госдепа.

О том, что Китай не будет участвовать в проектах по строительству новых угольных электростанций за рубежом для снижения уровня выбросов парниковых газов на планете, председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов, не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. В ноябре этого года Великобритания примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго.