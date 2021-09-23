Глава МИД Индии: мировое сообщество должно объединиться для оказания помощи Афганистану

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно объединиться для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, выступая в ходе прошедшей в среду в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министерской встречи Группы двадцати (G20).

"Выступил на совещании министров иностранных дел G20 по Афганистану. Международное сообщество должно объединиться для удовлетворения гуманитарных потребностей [Афганистана]. Поставщики помощи должны иметь беспрепятственный, неограниченный и прямой доступ", - написал глава МИД Индии на своей странице в Twitter.

Говоря о политическом процессе в Афганистане, Джайшанкар отметил, что мир ожидает широкого инклюзивного процесса, предполагающего представительство всех слоев афганского общества.

"Обязательство "Талибана" [запрещенное в РФ радикальное движение] не допускать использования афганской территории для терроризма в какой бы то ни было форме должно быть выполнено", - также подчеркнул глава МИД Индии.

Он указал, что ориентиром для общего подхода к Афганистану должна служить резолюция 2593 Совета Безопасности ООН. "Участие Индии будет определяться ее исторической дружбой с афганским народом", - отметил глава индийского внешнеполитического ведомства.

Министерская встреча G20 прошла под председательством Италии, в ней также принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Россию на этом заседании представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.