США выделили дополнительно $180 млн помощи беженцам народности рохинджа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили дополнительно почти $180 млн гуманитарной помощи беженцам народности рохинджа в Мьянме, Бангладеш и других странах. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента.

Как отмечается в сообщении, США "объявили о выделении почти $180 млн дополнительной гуманитарной помощи пострадавшим при кризисе беженцам рохинджа в Мьянме и Бангладеш, а также членам других затронутых сообществ в регионе".

Рохинджа - исповедующее ислам этнорелигиозное меньшинство Мьянмы. Власти страны считают представителей этой народности "нелегальными мигрантами" из Бангладеш и не признают их право на гражданство. Рохинджа проживают преимущественно в приграничном с Бангладеш штате Ракхайн, где неоднократно вспыхивали их столкновения с местными буддистами. Из-за этого многие представители рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

В 2017 году боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на опорные пункты полиции в штате Ракхайн. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. В Бангладеш тогда бежали сотни тысяч рохинджа. Бангладеш добивается возвращения этих беженцев в Мьянму.