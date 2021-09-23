Министр-делегат при МИД Франции оценил разговор Макрона и Байдена

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Вопросы, поднятые после скандала со срывом поставок французских подлодок Австралии, еще не урегулированы, и состоявшийся в среду разговор президентов Франции и США Эмманюэля Макрона и Джо Байдена стал лишь отправной точкой на пути восстановления доверия. Такое мнение выразил в четверг министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД Франции Франк Риестер.

"Доверие было подорвано этим делом о субмаринах, и это лишь показало сильную нехватку доверия между нами и США. Инцидент еще не исчерпан, сейчас лишь первый этап по выходу [из кризиса отношений]. Этим этапом стала дискуссия между президентами", - заявил Риестер в эфире телеканала France 2.

По его словам, Макрон и Байден согласились, что консультации между партнерами США могли бы позволить сконцентрироваться на выходе из ситуации с подорванным доверием. Также они выразили заинтересованность в продолжении совместной работы. "Мы - союзники, и перед нами стоят вызовы, в том числе оборонного, коммерческого и экономического плана", - пояснил министр-делегат.

В то же время Риестер, отвечая на уточняющий вопрос ведущей утренней передачи, заявил, что не знает, принес ли Байден извинения Макрону за роль США в сложившейся ситуации.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.