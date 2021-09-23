Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Украину. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства, ссылаясь на встречу Зеленского и Джонсона в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении офиса украинского президента.

По его данным, в ходе беседы стороны положительно оценили первые результаты действия соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. В этой связи был отмечен рост двустороннего товарооборота в первом полугодии этого года более чем на 70%. Кроме того, собеседники обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитическим оружием России.

"Зеленский и Джонсон обменялись мнениями о ситуации безопасности на востоке и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе. Глава государства поблагодарил за поддержку со стороны Великобритании территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе", - отмечается в сообщении. Особое внимание, добавили в президентском офисе, было уделено дальнейшему взаимодействию по развитию оборонных возможностей Украины и укреплению украинского флота.

Зеленский поблагодарил Лондон за поддержку в создании переговорной площадки "Крымская платформа", а также передал премьер-министру список из почти 450 украинцев, которые якобы удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе и в РФ.

Собеседники также коснулись дальнейших мер политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства. Зеленский проинформировал Джонсона о намерении принять участие в сегменте высокого уровня 26-й Конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.