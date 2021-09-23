Полиция нашла 20 гильз на месте покушения на помощника Зеленского

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция установила местоположение, откуда производился обстрел автомобиля с первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром, и обнаружила там гильзы. Покушение не было инсценировкой, сообщил в четверг директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу", - написал он в Facebook.

По словам Шевченко, на месте, где расположился стрелявший, найдено два десятка отстрелянных гильз - боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. "Экспертная служба МВД считает, что такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули", - уточнил он, добавив, что подробная баллистическая экспертиза еще предстоит. "Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка", - подчеркнул представитель ведомства.

Шевченко также сообщил, что правоохранительные органы допросили очевидцев происшествия, а также осмотрели место стрельбы. "Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. <...> Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления", - предположил он.

Представитель МВД сравнил картину покушения на Шефира с совершенным 30 октября 2017 года нападением на участников силовой операции в Донбассе супругов Амину Окуеву и Адама Осмаева под Киевом. Тогда Окуева была убита, а ее муж ранен.

В среду под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находился Шефир. Он не пострадал, однако ранения получил водитель, он доставлен в больницу. По машине было сделано 18 выстрелов. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто уголовное дело.