В ООН заявили, что ограничение доступа к СМИ на Украине противоречит стандартам

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Применение санкций украинской властью в отношении телеканалов и электронных СМИ не соответствует международным стандартам в сфере свободного выражения мнения. Об этом заявила в четверг глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, представляя 32-й периодический доклад о ситуации с правами человека в стране.

"СНБО [Совет национальной безопасности и обороны] принял, а президент [Украины Владимир Зеленский] утвердил решение о применении санкций, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. 20 августа СНБО принял другое решение о применении дополнительных санкций, которые привели к ограничению доступа к онлайн-СМИ. УВКПЧ [Управление верховного комиссара ООН по правам человека] обеспокоено тем, что эти решения не отвечают международным стандартам в плане свободного выражения мнения", - подчеркнула Богнер.

Она пояснила, что решения о рестрикциях в отношении целого ряда украинских СМИ "не были приняты независимыми органами власти и не обосновывают необходимую пропорциональность этих ограничений". Богнер заверила, что миссия и далее будет следить за ситуацией.