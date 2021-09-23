Лукашенко заявил, что на белорусских предприятиях есть шпионы, работающие на Запад

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его информации, на некоторых белорусских промышленных предприятиях есть шпионы, работающие на Запад за деньги спецслужб. Речь об этом шла на встрече с министром промышленности Петром Пархомчиком и курирующего эту сферу вице-премьером Юрием Назаровым, сообщает в четверг агентство БелТА.

"Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций на нашу экономику. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях, - сказал Лукашенко. - У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда". Президент сообщил, что нескольких таких людей выявили. "Сядут, и надолго, это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались, - подчеркнул Лукашенко. - И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству". По его словам, на это надо обратить особое внимание директоров.

Лукашенко указал на то, что ситуацию в промышленности необходимо удержать, не допустив падения. Он отметил, что хотел бы услышать от министра объективную оценку работы министерства промышленности за текущий период, а также прогноз на конец года "с учетом тех бандитских действий в отношении Беларуси со стороны западных отдельных партнеров". "Меня интересует не только производство, естественно, экспорт - это валюта, складские запасы, но прежде всего финансы. Как, чем дышат промышленные предприятия, которые входят в сферу вашей деятельности?" - поинтересовался белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что министр промышленности побывал в нескольких странах, на различных выставках, где были проведены переговоры. "Какова здесь ситуация, особенно на африканском рынке, который мы начали осваивать давно?" - спросил он. При этом он напомнил, что ранее договаривался со своим российским коллегой Владимиром Путиным о сотрудничестве в вопросе развития предприятий микроэлектроники, подчеркнув, что это крайне необходимо. "Какова здесь у нас ситуация? Слава богу, мы сохранили эти предприятия. Но, естественно, нам следует в этом отношении более интенсивно добавлять для того, чтобы выйти на конкурентный уровень с теми, кто сегодня в мире "музыку заказывает", - отметил глава государства. Отдельно Лукашенко поинтересовался, как ведется работа на российском рынке, есть ли какие-то проблемы. "Какие проблемы у нас в России по муниципальным закупкам, для госнужд? Есть ли проблемы у нас еще, которые надо решать в промышленности, и как ведут себя российские коллеги после наших договоренностей на уровне президента и правительства?" - обозначил вопросы белорусский лидер.