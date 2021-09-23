СМИ: администрация Байдена намерена расконсервировать центр для мигрантов в Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США разыскивает частного подрядчика для возобновления работы центра временного содержания мигрантов на территории американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба), где располагается тюрьма. Об этом сообщила в среду вечером газета The Hill.

Центр, как следует из контрактного уведомления МВБ, с которым ознакомилось издание, будет ежедневно принимать 20 мигрантов, но располагать возможностями для приема 120 человек. "Однако, - приводит газета фрагмент уведомления, - оказывающая услуги компания должна будет взять на себя обязательство по обеспечению на объекте необходимых технических возможностей для временного размещения в случае резкого роста потребности <...> - до 400 мигрантов". От претендентов на занятие должностей в этом центре - всего планируется открыть около 50 вакансий - требуется свободное владение испанским и гаитянским креольским языками.

Последнее требование, отмечает издание, сразу же породило спекуляции по поводу того, что американские власти намерены переправлять в Гуантанамо мигрантов из Гаити, около 14 тыс. которых скопилось в штате Техас на границе с Мексикой, что создало острейшую проблему для администрации президента Джо Байдена. Однако в МВБ издание заверили в том, что ни один из гаитянских мигрантов в Техасе не будет направлен в подготавливаемый к открытию центр.

"МВБ не направляет и не будет направлять граждан Гаити, обнаруженных на юго-восточной границе [США], в операционный центр в Гуантанамо", - приводит издание заявление неназванного представителя министерства внутренней безопасности, полученное в ответ на соответствующий запрос The Hill. По его словам, центр, прекративший свою работу в 2017 году, в течение десятилетий использовался для временного содержания мигрантов, пытавшихся незаконно попасть на территорию США морскими путями.

Планируемый к открытию центр на территории военно-морской базы Гуантанамо будет соседствовать с американской тюрьмой, ставшей для всего мира олицетворением жестокости и беззакония. Американские власти подвергали там пыткам и без суда и следствия годами удерживали людей, заподозренных ими в причастности к террористической деятельности. По данным СМИ, к июлю 2021 года там содержалось 39 человек.