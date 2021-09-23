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В Белоруссии задержали человека, поставлявшего оружие для террористических групп

Обвиняемый был задержан в ходе расследования уголовного дела в отношении семьи Войтеховичей, которые пытались поджечь дом белорусского депутата Олега Гайдукевича

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии задержали человека, который занимался поставкой в страну оружия, предназначавшегося для террористических групп. Об этом сообщил в четверг телеканал "Беларусь-1".

По данным телеканала, задержанному удалось сделать несколько схронов с оружием. "Как специалист он получил подготовку по снайперскому и подрывному делу. Также обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них", - сказал ведущий новостей "Беларусь-1". Он уточнил, что обвиняемый был задержан в ходе расследования уголовного дела в отношении семьи Войтеховичей, которые пытались поджечь дом белорусского депутата Олега Гайдукевича.

В середине июля 2021 года следственное управление Комитета госбезопасности Белоруссии возбудило уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома Гайдукевича. 11 июля депутат сообщил, что в его дом ночью бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась. В результате инцидента никто не пострадал. По данному делу задержаны представители семьи Войтеховичей - глава семьи, его супруга, сын и невестка. Задержанным предъявлено обвинение по статье 289 Уголовного кодекса "Акт терроризма".

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