СМИ: задержанного в Чехии россиянина защищает команда международных адвокатов

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Задержанного в Чехии 12 сентября по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти защищает международная команда адвокатов. Об этом сообщило в четверг Чешское радио со ссылкой на пражского адвоката Яна Шварца, от услуг которого неделю назад отказался россиянин.

"Знакомые семьи [Франчетти] наняли [для его защиты] международную команду юристов," - приводятся на сайте слова Шварца.

Городской суд в Праге 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть республику. Франчетти был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. В настоящий момент проводится расследование дела.

По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.