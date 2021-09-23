Токаев: силовые структуры Казахстана готовы к локализации кризисных ситуаций в регионе

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Казахстанские силовые структуры на фоне осложнения военно-политической обстановки в регионе готовы к локализации кризисных ситуаций. Об этом заявил в четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев во время посещения оперативно-стратегических командно-штабных учений "Отпантау-2021" в Мангистауской области республики.

"Обращаясь к военнослужащим, глава государства заявил, что сегодняшние комплексные учения, прошедшие на фоне серьезного осложнения военно-политической обстановки в регионе, показали готовность силовых структур и местных органов власти к локализации кризисных ситуаций", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

По ее данным, Токаев отметил высокий уровень подготовки вооруженных сил страны, которые показывают хорошие результаты на военных учениях, в том числе международного уровня. Он также выразил уверенность в том, что казахстанские войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке.

Кроме того, президент напомнил об утвержденной им концепции развития вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предусматривающей дальнейшее оснащение войск широким спектром современного вооружения и техники. "Среди них комплексы противовоздушной обороны, беспилотники, средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Будет продолжен курс на обновление парка фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На вооружение будут приняты высокоточные ракетные комплексы не только зарубежного, но и отечественного производства. В целом технический аспект станет основой нового облика казахстанской армии", - заявил он.

Учения "Отпантау-2021" стали завершающим этапом внезапной проверки войск, которая проводилась в вооруженных силах Казахстана с начала сентября. "Проверкой было охвачено около девяти тысяч военнослужащих, задействовано более трех тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей", - уточнили в пресс-службе главы государства.