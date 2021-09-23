Йемен призывает мировое сообщество остановить совершаемые хуситами казни

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Йемена призвали мировое сообщество и международные организации принять меры по предотвращению совершаемых хуситами казней журналистов и политиков и пыток пленных. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении Министерства юстиции и прав человека Йемена.

"Министерство призывает мировое сообщество, Совет Безопасности ООН, Совет по правам человека, международные органы и организации по правам человека, ООН незамедлительно принять меры, чтобы остановить продолжающиеся массовые казни журналистов и политиков, совершаемые ополченцами-хуситами, призывает прекратить пытать пленных и захваченных граждан, немедленно освободить всех насильственно похищенных, разрешить их посещение и предоставить им медицинскую помощь и лечение", - говорится в тексте.

Министерство также призвало международное сообщество, все международные правовые и гражданские организации дать оценку решениям судов в подконтрольных хуситам районах страны, которые "нарушают нормы международного права и международные соглашения, подписанные Йеменом".

"Террористическое ополчение хуситов продолжает использовать судебные органы в контролируемых ими районах, чтобы ликвидировать всех тех, кто выступает против их проекта государственного переворота, или тех, кто стоит на пути их грабежа граждан и захвата собственности", - подчеркивается в заявлении.

В частности, в ведомстве указали на приведенной в силу смертный приговор в отношении девяти граждан. "В ложном имитационном судебном процессе незаконного суда отсутствуют элементы справедливого судебного разбирательства, что приводит к публичному прекращению действия Стокгольмского соглашения, особенно в части, касающейся освобождения всех похищенных граждан, политических заключенных и плененных представителей СМИ", - отмечается в тексте.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.