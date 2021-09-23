МИД Франции подтвердил встречу Ле Дриана с Блинкеном

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции встретится со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в четверг. Об этом сообщили журналистам на брифинге в МИД Франции.

"Сегодня министр встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы начать углубленные консультации в продолжение вчерашнего телефонного разговора между президентом республики [Эмманюэлем Макроном] и его американским коллегой [Джо Байденом]", - заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщила, что у госсекретаря США Энтони Блинкена будет возможность встретиться с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в четверг в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Она добавила, что Блинкен и Ле Дриан в среду вместе принимали участие в других мероприятий, между ними состоялся "хороший обмен мнениями".

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в среду вечером телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Они в частности обсуждали разрыв Австралией многомиллиардного контракта с Францией на создание подводных лодок в пользу партнерства с США и Великобританией. Согласно итоговому коммюнике, президенты решили начать процесс обстоятельных двусторонних консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия между двумя странами. Лидеры двух стран планируют встретиться в Европе в конце октября, "чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.