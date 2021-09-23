Власти Швеции арестовали женщину, отправившуюся с детьми на войну в Сирию

ТАСС, 23 сентября. Окружной суд Стокгольма в четверг принял решение заключить под стражу женщину по подозрению в том, что она примкнула к террористам в Сирии и привлекла к участию в вооруженном конфликте своего ребенка. Об этом сообщил телеканал SVT.

"[Арестованная] подозревается в том, что совместно с другими лицами способствовала тому, чтобы ребенок младше 15 лет был использован в качестве солдата", - пояснила прокурор Реена Девгун. 49-летняя женщина пробудет под стражей до 7 октября.

Правонарушения, вменяемые арестованной, были совершены в Сирии в 2013-2016 годах. Как сообщает SVT, женщина уехала в Сирию в 2013 году, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство"(ИГ, запрещена в России), и вернулась обратно в Швецию в 2020-м. При отъезде в Сирию она забрала с собой своих пятерых детей, двое из которых позже погибли там.

Привлечение детей младше 15 к участию в вооруженных конфликта считается военным преступлением в соответствии с международными нормами и преследуется Международным уголовным судом (МУС).