Спецпосланник США по Гаити ушел в отставку

ТАСС, 23 сентября. Спецпосланник США по Гаити Дэниел Фут ушел в среду в отставку из-за политики Вашингтона в отношении беженцев из Республики Гаити. Соответствующее письмо он направил американскому госсекретарю Энтони Блинкену, которое в четверг опубликовала журналистка телеканала PBS на своей странице в Twitter.

"<...> Я покидаю свой пост спецпосланника по Гаити, решение вступает в силу немедленно. Я не буду ассоциироваться с бесчеловечным, контрпродуктивным решением США депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных мигрантов в Гаити <...>", - написал Фут.

Дипломат добавил, что его рекомендации касательно ситуации с беженцами были проигнорированы и отклонены. "Наша позиция в отношении Гаити остается глубоко ошибочной", - подчеркнул он.

Агентство Reuters ранее сообщило, что за последние дни в Республику Гаити четырьмя авиарейсами были депортированы более 500 человек. Источник агентства Associated Press в свою очередь проинформировал, что со среды планируется осуществить еще семь вылетов.