Макей заявил, что время требует быстрой реализации союзных программ России и Белоруссии

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Современная ситуация требует жестких сроков реализации задач, поставленных в принятых лидерами России и Белоруссии союзных программах. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Сроки обозначены в программах, и сроки достаточно жесткие, но этого требует время, - сказал он. - Нельзя сидеть и ждать, что на нас свалится манна небесная. Если не предпринимать никаких шагов, то ничего и не изменится. Надо действовать быстро, оперативно и исходя из требований настоящего времени".

Макей добавил, что в соответствии с принятыми союзными программами "разрабатываются конкретные планы их реализации, которые позволят нам динамично продвинуться в плане дальнейшей интеграции, в экономических сферах".