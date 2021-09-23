Блинкен: СБ ООН должен активизировать работу для преодоления климатического кризиса

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Совет Безопасности ООН должен значительно активизировать свою работу, нацеленную на преодоление климатического кризиса. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по проблемам климата.

"Жизненно важную роль также предстоит сыграть Совету Безопасности", - отметил Блинкен. С его точки зрения, мировому сообществу следует прежде всего "прекратить дебатировать вопрос о том, должен ли вообще Совет Безопасности заниматься климатическим кризисом". Международному сообществу необходимо задаться вопросом о том, "каким образом совет может применять свои уникальные полномочия", чтобы нейтрализовать "негативные последствия [глобального изменения] климата для мира и безопасности", считает Блинкен.

На его взгляд, изменение климата на планете приводит к тому, что некоторые регионы и страны становятся "менее мирными, менее безопасными". "Такова история Сирии, Мали, Йемена, Южного Судана, Эфиопии и многих других точек земного шара, в которых имеет место противостояние", - сказал глава внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, достижение согласия относительно необходимости рассмотрения данной проблематики в Совете Безопасности ООН "пошлет ясный сигнал мировому сообществу, заключающийся в том, что изменение климата имеет серьезные последствия для коллективной безопасности".

Кроме того, госсекретарь призвал крупные державы последовать примеру США и расширить объемы финансовой помощи слаборазвитым странам, призванной компенсировать негативные последствия изменения климата на планете.