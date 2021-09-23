Президент Сербии выразил озабоченность инцидентом с нападением на сербов в Косове

БЕЛГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил озабоченность инцидентом с сербами в Косове, которых избили представители местной полиции. Об этом сербский лидер заявил журналистам на полях форума по демографии в Будапеште. Трансляцию вело агентство Танюг.

"Я очень обеспокоен избиением сербов. Но это вопрос и к НАТО, и к ЕС: почему они это разрешают?" - заявил Вучич. Он вновь призвал начать формирование предусмотренного Брюссельскими соглашениями между Белградом и Приштиной Сообщества сербских муниципалитетов - органа самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике.

В четверг ситуация на административной линии между Косово и Центральной Сербией резко обострилась. Причиной стал инцидент с нападением сотрудников косовского спецназа полиции на троих сербов, рубивших дрова. Один из них госпитализирован.

Утром 20 сентября сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы "Ярине" и "Брняк" на административной линии с Центральной Сербией. Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях и начали мирный протест, который в настоящее время продолжается. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей государственные номера, заменяя их табличками непризнанного образования (Республика Косово) и взимая за это "пошлину" в €5.

Президент Сербии во вторник призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции согласно Брюссельским соглашениям, регулирующим диалог сербов и косоваров.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.