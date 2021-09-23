Власти Республики Корея задержали гражданку КНДР при попытке пересечь границу

СЕУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция Южной Кореи сообщила о задержании гражданки КНДР при попытке пересечь демилитаризованную зону между Севером и Югом Кореи. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую полицию.

Как отмечает агентство, приграничный инцидент произошел утром 13 сентября, но информация о нем стала доступной для СМИ только спустя 10 дней. Как пояснили представители южнокорейской полиции, нарушительнице границы около 60 лет. Она проживала на территории Южной Кореи после того, как некоторое время назад бежала из КНДР и попросила политическое убежище на Юге.

Как сообщает Yonhap, пожилая женщина была задержана около трех часов ночи 13 сентября на мосту Тонгиль, который ведет в демилитаризованную зону близ железнодорожной станции Торасан. Она сообщила остановившим ее пограничникам, что намерена вернуться к себе на родину в КНДР. О причинах, побудивших перебежчицу покинуть Южную Корею, агентство не сообщает. Расследование данного инцидента продолжается.

По данным Yonhap, в 2020 году в Южную Корею из КНДР перебежали 229 человек. Всего в республике проживает более 33,7 тыс. северокорейских перебежчиков.