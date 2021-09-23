Послы G7 выразили обеспокоенность в связи с саботажем судебной реформы на Украине

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность в связи с саботажем судебной реформы на Украине, закрепляющей ведущую роль иностранных экспертов при формировании судейского корпуса страны.

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы на Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в этический совет Высшего совета правосудия (ВСП) после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", - говорится в четверг в Twitter группы послов G7 в Киеве.

Дипломаты обратили внимание, что "предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы" и призвали Совет судей "обеспечить быстрое выдвижение экспертов в этический совет". Они также выразили обеспокоенность законопроектом о конституционной процедуре, отметив, что реформа Конституционного суда (КС) должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей инстанции в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Всесторонняя судебная реформа, как подчеркнуто в заявлении, "остается важнейшим приоритетом для G7" и имеет "решающее значение для успеха всех реформ на Украине".

Судебная реформа

Верховная рада одобрила два ключевых закона, необходимых для реализации судебной реформы Украины. Первый, принятый 29 июня, определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Согласно документу, во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Украинский парламент 14 июля одобрил еще один закон в рамках судебной реформы - о Высшем совете правосудия (ВСП), который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании его состава. Закон предполагает создание этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.