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Глава Миссии ООН по содействию Афганистану вернулась в Кабул

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс вернулась из Казахстана в Кабул. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Она вернулась в Кабул", - ответил он на вопрос о том, пребывает ли Лайонс по-прежнему на казахстанской территории. "Госпожа Лайонс находилась в Кабуле до последних чисел августа - в один из самых сложных периодов. Позднее у нее появились семейные обстоятельства, потребовавшие ее личного присутствия, и она уехала в Казахстан", - сказал Дюжаррик, пояснив, что в этот период в Кабуле "оставались два ее заместителя".

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