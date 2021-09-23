Reuters: США не видят признаков того, что Иран хочет вернуться в ядерную сделку

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят позитивных признаков, свидетельствующих о желании иранских властей вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, однако США не ставят жестких сроков. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга. Его слова приводит агентство Reuters.

"На данный момент нет никаких позитивных признаков того, что Иран готов вернуться к переговорам, мы не занимаемся установлением жестких сроков", - сказал он.

Чиновник также добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал устанавливать "дату, когда терпение США иссякнет, это зависит от технических вопросов и от того, готов ли Иран вернуться к переговорам". При этом США "готовы проявить терпение, но, если Иран не возобновит переговоры в ближайшее время, США в конце концов дойдут до точки, когда придется решать, сохраняет ли ядерная сделка актуальность". Тегеран, продолжил представитель вашингтонской администрации, "еще не назвал дату возобновления переговоров, не сказал, возобновит ли он их с того этапа, на котором они завершились, и не назвал своего представителя на переговорах". При этом все стороны СВПД, рассказал американский чиновник, "кроме Ирана, дали понять, что переговоры в Вене должны возобновиться как можно скорее" на том этапе, где они остановились.

Как отметил представитель исполнительной власти, вопросы вокруг ситуации о возвращении США и Ирана к соблюдению СВПД "еще предстоит проработать, но рамки были согласованы на предыдущих переговорах в Вене, и нужно посмотреть, придерживается ли Иран этих рамок". Он выразил "надежду на скорое возвращение к переговорам в Вене и заинтересованность Ирана в разумном возвращении к ядерной сделке". При этом США "обеспокоены тем, что может задумать Иран" в том, что касается разработки своей ядерной программы.

В Австрии с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

Как заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель.