Постпред России призвал ОБСЕ отреагировать на преследование СМИ на Украине

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. ОБСЕ должна реагировать на системное преследование властями Украины неугодных им средств массовой информации. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Как указал российский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ, запуск Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания процесса отзыва лицензии у телеканала "НАШ" стал очередной иллюстрацией действий украинских властей по зачистке информационного поля.

"Параллельно тот же орган назначил внеочередные проверки телеканалов "Интер" и "Первый независимый", - добавил постпред РФ.

"Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру обратить на такую жесткую цензуру самое серьезное внимание. Меры властей Украины по системному преследованию неугодных изданий требуют должной реакции ОБСЕ", - подчеркнул Лукашевич.