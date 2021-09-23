Белый дом опроверг планы переправлять мигрантов из Гаити в центр содержания в Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не намерены переправлять мигрантов из Гаити, скопившихся на границе с Мексикой в штате Техас, в центр временного содержания на территории американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба), где располагается тюрьма. Это подтвердила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы не будем. Никогда не было планов это делать", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета The Hill сообщила о том, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США разыскивает частного подрядчика для возобновления работы центра временного содержания мигрантов на территории базы Гуантанамо. Издание ознакомилось с контрактным уведомлением МВБ, в котором сообщалось, что центр будет ежедневно принимать 20 мигрантов, но располагать возможностями для приема 120 человек.

От претендентов на занятие должностей в этом центре, как говорилось в документе, требуется свободное владение испанским и гаитянским креольским языками. Последнее требование, как отмечало издание, сразу же породило предположения о том, что американские власти намерены переправлять в Гуантанамо мигрантов из Гаити, около 14 тыс. которых скопилось в штате Техас на границе с Мексикой, что создало острейшую проблему для администрации президента Джо Байдена. Однако в МВБ издание заверили в том, что ни один из гаитянских мигрантов в Техасе не будет направлен в подготавливаемый к открытию центр.

"Я думаю, что возникла какая-то путаница, связанная с центром временного содержания мигрантов [в Гуантанамо], который использовался в течение десятилетий для того, чтобы временно содержать мигрантов, перехваченных на море и направляемых для расселения в третьи страны", - сказала Псаки. По ее словам, контрактное уведомление МВБ, которое породило предположения СМИ, "вызвало некоторую путаницу из-за времени его размещения", однако на самом деле это "обычный, рутинный шаг в процессе обновления контракта, не связанный с южной границей".

Центр приема мигрантов на территории военно-морской базы Гуантанамо соседствует с американской тюрьмой, ставшей для всего мира олицетворением жестокости и беззакония. Американские власти подвергали там пыткам и без суда и следствия годами удерживали людей, заподозренных ими в причастности к террористической деятельности. По данным СМИ, к июлю 2021 года там содержалось 39 человек.