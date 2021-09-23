СМИ: МИД Польши пригласил посла Чехии из-за разногласий по делу шахты "Туров"

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. МИД Польши пригласил посла Чехии в этой стране Ивана Естржаба для объяснений по спорному вопросу между Прагой и Варшавой о функционировании польской угледобывающей шахты "Туров". Об этом сообщило в четверг Чешское телевидение.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая текущего года суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

В понедельник Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день по делу об угольной шахте "Туров". Как указано в решении суда, такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением.

Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, как проинформировало Чешское телевидение со ссылкой на польские СМИ, отказался от визита в Венгрию, чтобы избежать встречи с находящимся в Будапеште главой чешского правительства Андреем Бабишом.

Официальный представитель МИД Чехии Эва Давидова, комментируя обострившийся спор с Варшавой, заявила в четверг журналистам, что Прага открыта для переговоров с польской стороной об урегулировании ситуации.

"Чешская сторона с самого начала переговоров по делу "Туров" действует конструктивно, а польская сторона, к сожалению, отвергла много наших предложений. Несмотря на это, мы остается открытыми для переговоров. Все теперь зависит от польской стороны и наличия у нее воли договориться", - отметила Давидова.