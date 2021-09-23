ЕС приветствовал заявление КНР об отказе от возведения угольных электростанций за рубежом

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс приветствует заявление председателя КНР Си Цзиньпина об отказе Китая от строительства угольных электростанций за рубежом.

"Я был воодушевлен заявлением председателя [КНР] Си Цзиньпина о том, что Китай прекратит финансирование строительства новых угольных электростанций в мире", - отметил Тиммерманс в четверг во время выступления на площадке вашингтонского Атлантического совета. Он также назвал решение Пекина "шагом в правильном направлении".

Кроме того, замглавы ЕК выразил заинтересованность в том, чтобы Китай принял меры по сокращению углеродных выбросов на своей территории. "Было бы хорошо для нас настоять на этом вместе с США и другими [странами]. Я придерживаюсь умеренного оптимизма в том, что мы еще увидим некоторые шаги с китайской стороны. Это также относится к Индии и другим [государствам]", - подытожил Тиммерманс.

Во вторник в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует больше помогать развивающимся странам с развитием зеленой экономики и не будет строить новые угольные электростанции за рубежом. Он отметил, что КНР будет стремиться достичь пика по углеродным выбросам до 2030 года, а к 2060 году страна намерена выйти на углеродную нейтральность.

В среду представитель Госдепартамента США высокого ранга сообщила журналистам, что Вашингтон приветствует заявление Пекина об отказе от возведения угольных электростанций за границей, однако подчеркнула, что для преодоления климатического кризиса "многое еще предстоит сделать".

Атлантический совет - американская неправительственная организация, определяющая свои цели как "продвижение конструктивного лидерства США на международной арене". 25 июля 2019 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Атлантического совета на территории РФ. На сайте Генпрокуратуры говорится, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.