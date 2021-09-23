Французский суд подтвердил пожизненный приговор террористу "Карлосу"

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Французский суд подтвердил третий пожизненный приговор 71-летнему террористу Ильичу Рамиресу Санчесу, известному под кличкой "Карлос", за подрыв гранаты в одной из парижских аптек в 1974 году. Об этом в четверг сообщило AFP со ссылкой на решение суда.

Согласно его сведениям, в результате двухчасового обсуждения специальный суд присяжных "подтвердил приговор в виде пожизненного тюремного заключения". В ходе процесса Санчес не проявил раскаяния.

Дело, которое разбирал суд, касается нападения террориста на аптеку Drudstore Publicis, расположенную в центре Парижа на бульваре Сен-Жермен, в результате подрыва гранаты тогда погибли два человека, еще 34 получили ранения. Суд признал Санчеса виновным в этом преступлении в 2017 году, однако обвиняемый подал жалобу на приговор. В 2018 году решение было подтверждено Апелляционным судом, а еще одна жалоба отвергнута в 2019 году Кассационным судом, который однако попросил нижестоящую инстанцию провести третье судебное разбирательство по этому же делу.

Ильич Рамирес Санчес родился в 1949 в Венесуэле в семье коммунистов. В "послужном списке" "Карлоса" участие в борьбе палестинцев против Израиля, многочисленные теракты в Европе в 1970-80-х годах. Самым громким из них стал захват заложников в штаб-квартире ОПЕК в 1975 году. В 1975 году Карлос принял ислам.

До 1990-годов Ильичу Рамиресу Санчесу предоставляли убежище ряд арабских стран. В 1994 году Судан, где он к тому времени обосновался, выдал террориста Франции. Здесь он в 1997 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство 3 человек в Париже в 1975 году.

В декабре 2011 года французский суд вынес Карлосу второй пожизненный приговор за организацию четырех взрывов на территории Франции в 1982 и 1983 годах. Тогда были осуществлены взрывы в двух поездах, на вокзале в Марселе и на одной из улиц Парижа. В результате этих терактов погибли 11 человек, около 150 были ранены.

Журналисты присвоили Карлосу также прозвище "Шакал", поскольку однажды, при обыске в номере отеля, где он жил, был найден роман Фредерика Форсайта "День Шакала".