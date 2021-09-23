В Нидерландах началось строительство Центра химии и технологии ОЗХО

ГААГА, 23 сентября. /ТАСС/. Строительство Центра химии и технологии ОЗХО началось в Нидерландах. Первый камень в основание комплекса, который будет находиться недалеко от Гааги, заложил в четверг в ходе торжественной церемонии генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

"Новый центр усилит возможности ОЗХО по борьбе с новыми и возникающими угрозами, связанными с химическим оружием, а также будет способствовать укреплению потенциала членов организации", - подчеркнул Ариас, чьи слова приводит пресс-служба ОЗХО.

Центр будет располагаться на площади 4,6 тыс. кв. м и включать лабораторию с самым передовым оборудованием, склады для хранения оборудования и оснащенную по самым современным стандартам учебную базу.

Свой вклад в финансирование проекта внесли члены ОЗХО, ЕС и несколько частных доноров. Завершение строительства запланировано на 2022 год.