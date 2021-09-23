Премьер и минобороны Израиля поблагодарили США за поддержку системы ПРО "Железный купол"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поблагодарил в четверг членов Палаты представителей Конгресса США за решение о выделении $1 млрд на израильскую систему ПРО "Железный купол", которая используется для перехвата ракет малой дальности, запускаемых по израильской территории, в частности, из сектора Газа.

"Благодарю членов Палаты представителей США, демократов и республиканцев, за безоговорочную поддержку Израиля и приверженность его безопасности. Народ Израиля благодарит американский народ и его представителей за их непоколебимую дружбу", - распространила высказывания Беннета его канцелярия. "Кто бы ни пытался оспорить эту поддержку [Израиля со стороны США], сегодня получил однозначный ответ", - отметил премьер.

Министр обороны Израиля Бени Ганц в свою очередь поблагодарил американских конгрессменов за "демонстрацию приверженности безопасности Израиля и за поддержку пополнения запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны "Железный купол". "Я благодарю правительство США за признание существования угрозы жизни гражданского населения и за его неизменную поддержку безопасности Государства Израиль", - распространила высказывания главы минобороны его пресс-служба. "Мы четко видели это в мае 2021 года, когда террористическая группировка ХАМАС выпустила более 4 000 ракет по школам, больницам и домам в израильских городах, а система "Железный купол" их перехватывала: "Железный купол" - система, предназначенная для защиты и спасения жизней", - добавил Ганц.

Голосование в Палате представителей Конгресса США

Палата представителей Конгресса США приняла в четверг законопроект, предусматривающий ассигнование $1 млрд на обеспечение функционирования системы ПВО/ПРО Израиля Iron Dome.

Документ был принят подавляющим большинством голосов (420 против 9) при поддержке со стороны обеих системообразующих партий США - правящей в настоящее время Демократической и Республиканской. Воздержались при голосовании двое демократов. Против законопроекта высказались восемь демократов, представляющих прогрессивные круги своей партии, а также один республиканец.

Как ожидается, Сенат Конгресса будет готов одобрить принятый нижней палатой законопроект. Пока не известно, когда именно это может произойти. В свою очередь американская администрации ранее заверяла, что выделит Израилю денежные средства, чтобы восполнить израсходованные боеприпасы и т. п. на батареях Iron Dome, которые применялись ранее в этом году для защиты от ракетных обстрелов со стороны палестинских вооруженных группировок.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.