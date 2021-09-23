Кандидаты в канцлеры ФРГ высказались за усиление роли Европы в мире

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Европа должна стать более независимой в области политики безопасности. В пользу этого высказались в четверг в ходе теледебатов кандидаты в канцлеры ФРГ от крупнейших партий.

Кандидат от Социал-демократической парии Германии Олаф Шольц призвал "совместно с Францией позаботиться о том, чтобы Европа смогла двигаться вперед". "Нам нужна сильная суверенная Европа, это наша серьезная задача", - отметил политик, который сейчас возглавляет рейтинги политической популярности в ФРГ. "Сюда же относится сотрудничество с США и с другими партнерами по НАТО", - добавил он.

Кандидат от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза Армин Лашет, со своей стороны, отметил, что весь ЕС сейчас пристально следит за предвыборной борьбой в ФРГ и ждет формирования нового правительства. "Мы нуждаемся в более суверенной и более сильной Европе", - отметил он.

Представитель "зеленых" Анналена Бербок призвала к формированию "единой для Европы политики по отношению к Китаю". По ее словам, ЕС должен "открыть новую главу в осуществлении внешней политики". Лидер Свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линдер указал на необходимость укрепления отношений США, которые являются "незаменимым партнером" для Берлина.