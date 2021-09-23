AFP: во Франции задержали пять неонацистов по подозрению в подготовке теракта

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции задержали пять членов неонацистской группировки по подозрению в подготовки нападений, в том числе на масонскую ложу. Об этом в четверг сообщило агентство Agence France-Presse.

Как уточняется, трое членов этой небольшой группировки были задержаны еще в мае, им предъявлены обвинения в "участии в террористической группировке". Двое других фигурировали ранее по другому делу. Согласно источникам агентства, одной из целью группировки была масонская ложа.

Стражи порядка в ходе следственных действий в том числе установили, что члены группировки интересовались взрывчатыми веществами.