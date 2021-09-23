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Глава МИД Боливии посетит Москву в октябре

В ходе визита планируется обсудить сотрудничество двух стран в сферах образования, здравоохранения, ядерных исследований, торговли и двусторонних отношений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта посетит Россию в октябре, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство южноамериканской республики.

"Была определена повестка официального визита министра иностранных дел Боливии Рохелио Майта в Москву в октябре", - говорится в Twitter дипведомства. Отмечается, что в ходе визита планируется обсудить сотрудничество двух стран в сферах образования, здравоохранения, ядерных исследований, торговли и двусторонних отношений.

В четверг на полях ГА ООН прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе.

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БоливияРоссия
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