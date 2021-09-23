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Пандемия COVID-19

Глава МИД Венгрии назвал образцовым сотрудничество с Россией по вакцинам

Петер Сийярто подчеркнул, что власти страны ведут переговоры с РФПИ о производстве "Спутника V" на территории Венгрии

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Венгрии и РФ по вакцинам от нового коронавируса носит образцовый характер. С такой оценкой выступил в четверг в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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"В вопросе сотрудничества по вакцинам мы очень благодарны Российской Федерации, в особенности министру промышленности и торговли Денису Мантурову, конечно же, министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они очень помогли", - отметил глава венгерского МИД.

"Если бы у нас не было возможности приобрести <...> "Спутник V", если бы РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) не поставил вакцину точно в срок, нам бы не удалось провести самую быструю и успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе этой весной", - подчеркнул Сийярто. По его словам, успешная кампания по вакцинации позволила властям страны "в числе первых начать восстановление экономики".

"Это сотрудничество может служить примером того, как в будущем должно осуществляться сотрудничество по вакцинам", - заявил глава МИД Венгрии. При этом он подчеркнул, что власти страны ведут "переговоры с РФПИ о производстве "Спутника V" на территории Венгрии". "Надеюсь, эти переговоры завершатся успешно", - указал Сийярто, отметив, что это позволило бы увеличить объемы производства российской вакцины с целью дальнейшей продажи нуждающимся странам.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения.

Теги
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