Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не хочет дестабилизации Украины

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Венгрия не заинтересована в дестабилизации Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

"Я надеюсь, что этого не произойдет, мы не хотим дестабилизации у соседей, - сказал он, - Мы хотим, чтобы наши соседи были сильными, стабильными и развитыми. У меня есть еще одна причина надеяться на это - на территории Украины живут 150 тыс. венгров. Чем лучше Украине, тем лучше для живущих там венгров и тем лучше для нас, потому что мы их соседи", - сказал он.

Как заявил в среду первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, на месте покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира найдены гильзы от патронов, произведенных в Венгрии.