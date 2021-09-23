Президент Ирака призвал в ООН помочь вернуть в страну украденные коррупционерами средства

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех обратился к международному сообществу с призывом помочь вернуть средства, незаконно вывезенные из страны коррупционерами. Об этом он заявил в четверг в своем выступлении на 76-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

"Я хотел бы обратиться с призывом к нашим друзьям в международном сообществе с тем, чтобы они помогли нам в поиске и возвращении средств, которые были украдены из Ирака коррупционерами", - сказал Салех.

Он также подчеркнул необходимость создания "международного альянса по борьбе с коррупцией по аналогии с международной коалицией по борьбе с терроризмом". По его словам, без победы над коррупцией невозможна борьба с терроризмом, поскольку оба явления тесно взаимосвязаны.

Как заявил 26 августа на заседании правительства министр финансов Ирака Али Алауи, власти страны пытаются вернуть незаконно вывезенные за рубеж $200 млрд, в том числе авуары бывшего президента Саддама Хусейна. Алауи отметил, что для возвращения украденных средств Ираку потребуется наладить взаимодействие с другими странами и международными судами. Выступая после заседания кабмина, министр дал понять, что эти средства могли бы стать серьезным подспорьем в улучшении финансового положения страны и могут быть, в частности, использованы для покрытия дефицита бюджета и проведения экономических реформ.

Бюджет Ирака на 2021 год был одобрен парламентом в размере 90 млрд долларов, бюджетный дефицит оценивается в $20 млрд.