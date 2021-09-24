ЕС и США сняли противоречия для проведения заседания Совета по торговле и технологиям

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и США подтвердили проведение первого заседания двустороннего Совета по торговле и технологиям, намеченного на 29 сентября в Питтсбурге, которое едва не было сорвано в результате конфликта между США и Францией вокруг контракта на поставки подводных лодок для Австралии. Об этом написала в четверг в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

"Еврокомиссия подтверждает, что Совет по торговле и технологиям (СТТ) ЕС-США пройдет в Питтсбурге на следующей неделе. СТТ рассмотрит проблемы производства полупроводников в краткосрочной перспективе. Дискуссия о средне- и долгосрочной стратегии полупроводников будет проходить в рабочих группах в рамках подготовки следующего заседания СТТ, который состоится в Европе", - написала она.

Евросоюз на этой встрече будут представлять заместители председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Маргрете Вестагер.

Решение о создании этого формата двусторонних переговоров было принято на саммите ЕС - США в Брюсселе в мае прошлого года.

Однако начало его работы, запланированное на 29 сентября, едва не было сорвано после объявления США, Великобританией и Австралией о создании оборонного партнерства AUKUS, в рамках которого Австралия разорвала оборонный контракт с Францией более чем на €50 млрд и заключила аналогичный контракт с США, что вызвало дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном.