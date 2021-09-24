Замглавы Пентагона и представитель Минобороны ФРГ обсудили Россию и Афганистан

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс и статс-секретарь в Минобороны ФРГ по вопросам вооружений, информационной техники и планирования Бенедикт Циммер обсудили в четверг Россию, Афганистан и НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, Хикс и Циммер провели встречу, на которой "обменялись мнениями относительно обороны и приоритетов в сфере безопасности, включая Афганистан, Индо-Тихоокеанский регион, Россию и НАТО". Заместитель главы Пентагона "поделилась новой информацией по поводу продолжающихся США обзоров стратегии".

Хикс отметила, что решение Берлина приобрести пять морских патрульных самолетов (МПС) P-8A Poseidon "расширит возможности страны по реагированию на общие опасения в сфере безопасности".

Представители оборонных ведомств США и ФРГ также "выразили готовность продолжать сотрудничество по ряду направлений, включая оперативную совместимость в НАТО, безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, а также общие вызовы в сфере безопасности в космосе и новые технологии".