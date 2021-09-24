Азербайджан представит в ГА ООН проект резолюции о равном доступе к вакцинам

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Азербайджан планирует инициировать принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции о равном и универсальном доступе всех стран к вакцинам от коронавируса. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии ГА.

"С целью привлечения международного внимания к данному вопросу [неравному распределению вакцин между развитыми и развивающимися странами] Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и эта резолюция была единогласно принята в марте текущего года. В рамках нынешней сессии Азербайджан планирует выдвинуть на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции на ту же тему", - сказал Алиев, выступление которого было показано в четверг в записи.

По его словам, Азербайджан неоднократно открыто выражал недовольство тем, что богатые страны приобретают вакцины в количестве, превышающем их потребности. "Мы еще раз подчеркиваем разочарование в связи с продолжающимся "вакцинным национализмом" и углубляющимся неравенством между развитыми и развивающимися государствами в доступе к вакцинам. Такие действия препятствуют защите развивающимися странами своего населения", - указал азербайджанский лидер.

Алиев подчеркнул необходимость слаженных и целенаправленных глобальных шагов для быстрого восстановления после пандемии и в этой связи предложил создать в рамках ООН рабочую группу высокого уровня для подготовки рекомендаций по выработке соответствующих глобальных мер.