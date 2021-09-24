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Генассамблея ООН

Монако призвало принять решительные меры по охране природы на конференции в Глазго

Князь Монако Альбер II подчеркнул, что ни одна страна не сможет самостоятельно сдерживать повышение температуры

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Монако призывает международное сообщество принять решительные меры по охране природы на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре в Глазго. Об этом в пятницу заявил Князь Монако Альбер II, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Князь подчеркнул, что ни одна страна "не сможет самостоятельно сдерживать повышение температуры более, чем на 1,5 градуса". "Я призываю все государства проявить самые серьезные намерения при рассмотрении национальных мер по борьбе с изменением климата и принять решительные меры на следующей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - отметил Альбер II.

"Наше восстановление после коронавируса должно быть экологичным, устойчивым и должно опираться на защиту природу", - добавил он. По его словам, "пандемия продемонстрировала, насколько опасным может быть разрушение экосистем для людей". "Монако выступает за принятие конкретных мер по охране природы", - подчеркнул Альбер II.

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Альбер II (князь Монако)МонакоГенассамблея ООН
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